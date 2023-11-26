Bodrum'da Sahilde ve Denizde 2 Erkek Cesedi Bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, biri sahilde diğeri ise denizde olmak üzere 2 erkek cesedi bulundu. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, biri sahilde diğeri ise denizde olmak üzere 2 erkek cesedi bulundu. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bugün saat 18.00 sıralarında Mazı Mahallesi Ilgın sahiline giden vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz ve yarı çıplak şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı kontrollerde ise bir erkek cesedi daha bulundu. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen iki kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.