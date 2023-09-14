Bodrum'da Motor Arızası Yapan Botun İçindeki Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bindikleri botun motor arızası yapması sonucu denizde sürüklenen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti. Göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-82) tarafından kurtarılarak karaya getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA