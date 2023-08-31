Bodrum'da lüks yatta 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lüks yat içerisinde 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lüks bir yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları TCSG-26 ve KB-35 bölgeye hareket etti. Dikkat çekmemek için lüks yatla yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin İtalya rotası üzerinde olduğu tespit edildi. Durdurulan lüks yattaki 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili de adli işlem başlatıldı. - MUĞLA