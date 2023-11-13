Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 29 kurtarıldı, 35 yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki farklı düzensiz göçmen olayında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35'i yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Diğer göçmen olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA