Bodrum'da 98 göçmen yakalandı ve kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 ayrı olayda 39 göçmen yakalandı, 59 göçmen ise kurtarıldı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki göçmenleri kurtardı. Ayrıca, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği iki ayrı lastik bot da durdurularak içerisindeki 39 göçmen yakalandı. Tüm göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 4 ayrı olayda 39 göçmen yakalandı, 59 göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 59 göçmeni kurtardı.
Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği iki ayrı hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki toplam 39 göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan toplam 98 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA