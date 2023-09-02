Bodrum'da 98 göçmen yakalandı ve kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 ayrı olayda 39 göçmen yakalandı, 59 göçmen ise kurtarıldı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki göçmenleri kurtardı. Ayrıca, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği iki ayrı lastik bot da durdurularak içerisindeki 39 göçmen yakalandı. Tüm göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.