Bodrum'da 94 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile İtalya'ya gitmeye çalışan 94 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. 14 Eylül saat 05.44'te tekneye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.