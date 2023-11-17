Bodrum'da 81 Kaçak Göçmen Yakalandı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 81 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Kasım'da saat 06.10 ve 06.30'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 81 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya