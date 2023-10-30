Bodrum'da 67 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim'de saat 02.30, 05.20 ve 17.50'de Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşını yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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