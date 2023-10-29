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Bodrum'da 67 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan botlarda, göçmenler ve bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.