Bodrum'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda 62 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan botlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve ekiplerce Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan toplam 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.