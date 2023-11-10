Bodrum'da 5 operasyonda 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 5 operasyonda 87 düzensiz göçmen kurtarılırken, 51 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği iki ayrı lastik bot Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurularak toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin geçişini organize ettiği değerlendirilen 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı. Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki ayrı lastik bot ve iki can salı içerisindeki toplam 87 düzensiz göçmen ise ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 139 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından, Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - MUĞLA