Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iki olayda toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki göçmenler, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iki olayda toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA