Bodrum'da 35 kaçak göçmen yakalandı, 29 kaçak göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Kasım saat 08.45'te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 10.15'te Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.