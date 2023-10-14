Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya