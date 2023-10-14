Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA