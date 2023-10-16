Bodrum'da 21 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başka ülkelere gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başka ülkelere gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Ekim'de saat 22.55'te Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, başka ülkelere gitmeye çalışan 21 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya