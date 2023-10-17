Bodrum'da 160 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 ayrı düzensiz göçmen olayında toplamda 160 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. İtalya rotası üzerinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca durdurularak Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı. Teknedeki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bodrum açıklarındaki diğer iki olayda ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan iki ayrı lastik bot durdurularak içerisindeki toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı. Dördüncü olayda Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki beşinci olayda yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilerek yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 160 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA