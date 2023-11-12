Bodrum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya