Bodrum'da 113 Kaçak Göçmen Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 113 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Kasım saat 04.35, 05.40,06.50 ve 21.30 Bodrum açıklarında lastik botlar ve fiber teknede kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 113 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.