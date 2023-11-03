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Bodrum'da 113 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.