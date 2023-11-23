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Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki can salındaki göçmenleri kurtardı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.