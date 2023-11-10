Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum Açıklarında Yunanistan Unsurları Tarafından İtelenen Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 77 göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında ise görevli sahil güvenlik botu tarafından farklı zamanda düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Lastik bottaki 39 yabancı uyruklu bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.