Bodrum açıklarında yelkenli teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan teknede bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce, İtalya rotası üzerinde seyir halindeki yelkenli tekne durduruldu.

Teknede yakalanan 43 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.