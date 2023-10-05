Bodrum açıklarında motor arızası yapan lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası yapan lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve motor arızası yaparak sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.