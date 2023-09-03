Bodrum açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.