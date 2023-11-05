Bodrum açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 84 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarındaki göçmen hareketliliği sürüyor. Önceki gün sabah saatlerinde iki ayrı noktada lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik botları durdurdu.
İki lastik bot içerisinde yakalanan toplam 84 göçmen, karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya