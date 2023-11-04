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Bodrum açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik botta 84 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, göçmenler yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışıyordu.