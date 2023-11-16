Bodrum açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta Sahil Güvenlik radarınca bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.