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Bodrum açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dünya Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

????? Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 79 düzensiz göçmeni kurtardı.???????

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Kaynak: AA / Ali Ballı - Dünya

Yunanistan Bodrum Muğla Dünya Haberler

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