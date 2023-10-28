Bodrum Açıklarında 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında üç ayrı lastik botta yakalanan 60 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, üç ayrı lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda üç ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.