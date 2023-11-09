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Bodrum Açıklarında 50 Kaçak Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 50 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 kaçak göçmen de kurtarıldı.