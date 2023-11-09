Bodrum Açıklarında 50 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 50 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 kaçak göçmen de kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 kaçak göçmen de kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Kasım'da saat 05.25 ve 08.00'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 50 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 05.00'te Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.