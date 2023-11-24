Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botta 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mobil radar tarafından Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.