Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki fiber tekne ve lastik botta 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki fiber tekne ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Farklı zamanlarda durdurulan fiber tekne ve lastik botta, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.