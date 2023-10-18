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Bodrum Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 42 Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor yattaki 29 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler gözaltına alındı ve işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.