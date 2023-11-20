Bodrum Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalanırken, 15'i ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-35) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA