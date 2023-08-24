Bodrum Açıklarında 21 Kaçak Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 21 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 kaçak göçmen ise kurtarıldı.