Bodrum açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da göçmen hareketliliği sürüyor. Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA