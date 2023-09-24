Bodrum Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.