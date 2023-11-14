Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir fiber tekne içerisinde 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler gönderilirken, kaçakçı hakkında adli işlemler başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) bölgeye hareket etti. Hareketli fiber tekne ekipler tarafından durdurularak içerisindeki 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA