Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA