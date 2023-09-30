Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya