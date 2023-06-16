BMMYK ve IOM, Akdeniz'deki son göçmen faciası sonrası acil adımlar çağrısı yaptı

BMMYK ve IOM, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olmasıyla Akdeniz'de yaşanan son trajedinin ardından 'denizde daha fazla ölümün önlenmesi için acil ve kararlı adımlar atılması' çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olmasıyla Akdeniz'de yaşanan son trajedinin ardından "denizde daha fazla ölümün önlenmesi için acil ve kararlı adımlar atılması" çağrısında bulundu.

BMMYK ve IOM'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, 14 Haziran'da Yunanistan açıklarında alabora olan teknedeki kişilerin sayısının netlik kazanmadığı, farklı tanıklara göre sayının 400 ile 750 arasında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Faciadan şimdiye kadar 104 kişinin kurtarıldığı ve 78 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, yüzlerce kişinin hala kaybolduğu ve ölmüş olmasından endişe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Denizde tehlikede olan insanları gecikmeden kurtarmak, uluslararası deniz hukukunun temel bir kuralıdır. Hem gemi kaptanları hem de ülkeler, uyrukları, statüleri veya bulundukları koşullar ne olursa olsun denizde tehlikede olanlara yardım etme yükümlülüğüne sahip." ifadesi kullanıldı.

BMMYK ve IOM'un, teknenin alabora olması ve çok sayıda can kaybına yol açan koşullar hakkında Yunanistan'da başlatılan soruşturmaları memnuniyetle karşıladığı da aktarılan açıklamada, Akdeniz'de yaşanan son yılların en trajik tekne faciasının ardından acil ve kararlı adımların atılması çağrısı yapıldı.

"AB, güvenlik ve dayanışmayı Akdeniz'deki çalışmalarının merkezine koymalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMMYK'nin Korumadan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian Triggs, "Avrupa Birliği, güvenlik ve dayanışmayı Akdeniz'deki çalışmalarının merkezine koymalı." dedi.

IOM Acil Durumlar Departmanı Direktörü Federico Soda ise Akdeniz'e yönelik mevcut yaklaşımın uygulanamaz olduğunun açık olduğunu dile getirdi.

Soda, "Akdeniz, her yıl en yüksek ölüm oranlarıyla dünyanın en tehlikeli göç yolu olmaya devam ediyor. Ülkelerin bir araya gelip proaktif arama ve kurtarma, hızlı karaya çıkarma ve güvenli düzenli yollarla ilgili boşlukları ele alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan açıklarındaki tekne faciası

14 Haziran'da, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.