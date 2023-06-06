BMGK'nın 2024-2025 dönemi geçici üyeleri seçildi

Cezayir, Guyana, Güney Kore, Sierra Leone ve Slovenya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2024-2025 dönemi geçici üyeleri olarak seçildi. Üyeler, BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle göreve atandı. Geçici üyeler, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 tarihleri arasında görev yapacak.

????BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 2024-2025 döneminde geçici üye olarak görev yapmak için Cezayir, Guyana, Güney Kore, Sierra Leone ve Slovenya seçildi.

Üyeler, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda düzenlenen seçimle göreve atandı.

Cezayir 184, Guyana 191, Güney Kore 180, Sierra Leone 188 ve Slovenya 153 oy ile oyların üçte ikisini alma kriterini yerine getirerek Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yerine seçildi. Slovenya'yla Doğu Avrupa Grubu'ndan aday olan Belarus oyların sadece 38'ini alabildi.

Yeni üyeler 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 tarihi arasında geçici BMGK üyeleri olarak görev alacak.

Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'nin daimi üye olduğu BMGK'da iki yıllığına seçilmiş 10 geçici üye görev alıyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Coğrafi dağılıma göre yapılan seçimlerde Afrika Grubu'na iki, Asya-Pasifik Grubu'na bir, Latin Amerika ve Karayipler Grubu'na bir ve Doğu Avrupa Grubu'na bir sandalye veriliyor.

Bu yıl Doğu Avrupa Grubu dışında tüm gruplarda adaylar rakipsiz olarak sunuldu. Doğu Avrupa Grubu'ndan Belarus'un adaylığını duyurmasının ardından Slovenya da aday oldu.

BMGK'da geçici üye olabilmek için adayların oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Bu da 193 üyeli Genel Kurul'dan 129 oya karşılık geliyor.