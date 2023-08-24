BMGK, Myanmar Ordusunun Şiddetini Kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Myanmar ordusunun sivillere yönelik şiddetini ve hukuksuzluğunu kınadı. Rusya ve Çin çekimser kaldı.

BİRLEŞMİŞ Rusya ve Çin hariç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Myanmar ordusunun "amansız şiddeti"ni ve sivilleri öldürmesini kınadı.

BMGK'nin 15 üyesinden 13'ünün desteklediği, Rusya ve Çin'in ise çekimser kaldığı, Myanmar ordusunun sivillere yönelik saldırıları ve ülkedeki hukuksuzluğa ilişkin ortak açıklamayı, İngiltere'nin BM Büyükelçisi Yardımcısı James Kariuki okudu.

Açıklamada, Aralık 2022'de kabul edilen Myanmar ordusunun sivillere yönelik şiddete son vermesi ve devrik lider Aung San Suu Çii de dahil siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısına ilişkin BMGK kararının uygulanmasında "yetersiz ilerleme" kaydedildiği belirtildi.

Ülkede 18 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, ordunun "amansız şiddeti" ve sivilleri öldürmesi kınandı.

Açıklamada, ülkenin demokratik yollarla gelen yöneticileri dahil tüm "keyfi tutuklamalara" derhal son verilmesi çağrısı yapılarak, Myanmar'daki şiddetin sonlandırılması için diyaloğun önemine işaret edildi.

Demokratik kurumların yeniden tesis edilmesi istenen, insan haklarına ve "halkın demokratik iradesine" saygı gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Myanmar "krizin nedenlerini ele almaya ve Arakanlı Müslümanların haklarını teslim etmeye" çağrıldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.