BMGK, Kongo'daki mülteci kampına yapılan saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lala mülteci kampına isyancıların saldırısını şiddetle kınadı. Saldırı sonucunda en az 45 kişi hayatını kaybetti. BMGK üyeleri saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi ve Kongolu yetkililere hızlı bir şekilde araştırma çağrısı yaptı. Ülkede faaliyet gösteren tüm silahlı gruplar kınandı ve insani duruma dikkat çekilerek üye ülkelere yardım çağrısı yapıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lala mülteci kampına isyancıların saldırısını şiddetle kınadı.

BMGK'den, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup üyelerinin yaptığı düşünülen saldırı sonucunda en az 45 kişinin hayatını kaybettiğine ve 10 kişinin yaralandığına işaret edildi.

BMGK üyelerinin kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilekleri aktarılan açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

"Savaş suçu teşkil edebilir"

Açıklamada, Kongolu yetkililere saldırıyı hızlı bir şekilde araştırma çağrısı yapılırken, "Sivilleri hedef alan saldırılar savaş suçu teşkil edebilir." denildi.

Ülkede faaliyet gösteren tüm silahlı grupların kınandığı belirtilen açıklamada, KDC'deki insani duruma dikkati çekilerek üye ülkelere yardım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "BMGK üyeleri İturi eyaletinde bulunan Lala mülteci kampına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Mülteci kampına saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lala mülteci kampına isyancıların saldırısında en az 41 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Lala mülteci kampına "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup üyelerinin palalarla saldırı düzenlediği aktarılmıştı.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO üyelerinin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.