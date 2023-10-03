BMGK, Haiti'deki güvenlik sorununa çözüm için uluslararası misyonu onayladı

Kenya, Haiti'deki güvenlik sorununun çözümü için kurulması kararlaştırılan uluslararası misyonun BMGK'den onay almasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, uluslararası ortaklara Haiti'de hayatları değiştirecek etkili bir gücün kurulması için çağrıda bulundu.

Kenya, Haiti'deki güvenlik sorununun çözümü için kurulması kararlaştırılan uluslararası misyonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) onay almasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, yaptığı açıklamada, BMGK'de karar tasarısını onaylayan tüm ülkelere teşekkür ederek uluslararası ortaklara kısa sürede Haiti'de hayatları değiştirecek etkili bir gücün kurulması için çağrıda bulundu.

Mutua, bu kararın sadece barış ve güvenlikle değil aynı zamanda Haiti'nin yeniden inşasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Ülkede yaşanan kaos ve şiddet olaylarını durdurmak için Haiti'ye 1000 kişilik polis gücü gönderme kararı alan Kenya, bu ülkeyle geçen ay diplomatik ilişki tesis etmişti.

13 oyla kabul edildi

BMGK üyeleri, dün, Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunu onaylamıştı.

ABD ve Ekvador'un kaleme aldığı karar tasarısı için yapılan oylamada, 15 BMGK üyesinden 13'ü "evet" oyu verirken, Rusya ve Çin "çekimser" oy kullanmıştı.

Kararda, misyonun, Haiti Ulusal Polis gücüne destek sağlayacağı belirtilirken, şimdilik 1 yıllık süre verilen misyonun Haiti hükümetiyle yakından işbirliği yürüterek "gerekli adımları" atacağı kaydedilmişti.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.