BMGK, Güney Sudan'a yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Güney Sudan'a yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı kaldı. Karar, BMGK'da yapılan oylamada 10 'evet' ve 5 'çekimser' oyla kabul edildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Güney Sudan'a yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı kaldı.

Karar, BMGK'da yapılan oylamada 10 'evet' ve 5 'çekimser' oyla kabul edildi.

Onaylanması için 15 üyeli BMGK'nın 9 üyesinin 'evet' oyunu alması gereken karar için Çin, Rusya, Gana, Gabon ve Mozambik çekimser oy kullandı.

Karar uyarınca, Güney Sudan'a ilişkin BM Uzmanlar Paneli'nin görev süresi uzatılırken, aynı zamanda ülkeye yönelik silah ambargosu ve bazı kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasına ilişkin yaptırımların süresi 30 Mayıs 2024'e kadar uzatıldı.

Güney Sudan'ın BM Daimi Temsilciliği, Güney Sudan'ın söz konusu karara karşı çıktığını, kararın "kötü niyetli" olduğunu ve ülkenin iç işlerine müdahale olduğunu savundu.

BMGK, 2015'te Güney Sudan'da bazı kişilere yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırım kararı almıştı. 2018'de de BMGK, ülkeye yönelik silah ambargosu kararını onaylamıştı. Bu karar, üye ülkelerin doğrudan ya da dolaylı olarak Güney Sudan'a silah satışı ve transferini engellemeyi amaçlıyor.