BM Yetkilisi: İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı sonucu çok sayıda sivil öldü

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda sivilin öldüğünü belirterek, savaşın giderek daha korkunç insani sonuçlar doğuracak şekilde daha da ürkütücü bir aşamaya girdiğini söyledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda "çok sayıda sivilin öldüğüne" dikkati çekerek "Bu, savaşın giderek daha korkunç insani sonuçlar doğuracak şekilde daha da ürkütücü bir aşamaya girdiği, Gazze halkının başına gelen son vahşettir." dedi.

???????Griffiths, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı iki günlük incelemelerin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Bölgedeki acil insani duruma işaret eden Griffiths, "Gazze'de Cibaliya Mülteci Kampı'na yapılan son saldırıların ardından çok sayıda sivilin öldüğü bildirildi. Bu, savaşın giderek daha korkunç insani sonuçlar doğuracak şekilde daha da ürkütücü bir aşamaya girdiği, Gazze halkının başına gelen son vahşettir." ifadesini kullandı.

Griffiths, İsrail tarafında hayatını kaybeden 1400'den fazla kişinin 200'den fazla rehinenin yakınlarının "acı içinde yaşamaya devam ettiğini, Gazze'de ise "kadın ve çocuklar dahil" sivillerin "bombalanarak öldürüldüğünü" vurguladı.

7 Ekim ve sonrasının, milyonlarca insanın hayatında "silinmez izler" bıraktığını belirten Griffiths, "Gazze'de kadınlar, çocuklar ve erkekler aç bırakılıyor, travma yaşıyor ve bombalanarak öldürülüyor. (Gazze halkı) İnsanlığa olan tüm inançlarını ve geleceğe dair tüm umutlarını kaybetmişlerdir. Umutsuzlukları gözle görülür düzeyde." ifadesini kullandı.

"Bu böyle devam edemez"

Griffiths, İsrail'in saldırıları sonucu Batı Şeria'da da "ölü sayısının arttığını" vurgulayarak "Bu arada dünya harekete geçemiyor veya harekete geçmek istemiyor gibi görünüyor. Bu böyle devam edemez. Adım değişikliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Savaş kurallarına saygıyı sağlamak, çatışmayı hafifletmek ve yayılmayı önlemek için nüfuz sahibi olanların bu nüfuzu kullanmalarına ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Griifiths, harekete geçilmemesi halinde bunun bölgenin çok ötesinde sonuçları olacağını söylerken "Çünkü bu küresel bir kriz." diye ekledi.

Rehinelerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması gereğini vurgulayan Grifftihs, "Hayatta kalmak için gerekli olan maddeleri güvenli, anında ve geniş ölçekte sağlayabilmemiz gerekiyor. Zorlu müzakerelerin ardından şu ana kadar Gazze'ye geçen 200'den fazla kamyon bir miktar rahatlama sağlıyor ancak yeterli değil." açıklamasında bulundu.