BM, yetersiz finanse edilen yardım operasyonları için 125 milyon dolar tahsis etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Eylül (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri, dünya genelindeki 14 ülkede yetersiz finanse edilen yardım operasyonları için 125 milyon ABD doları tahsis ettiklerini açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Salı günü yapılan açıklamada, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in Afrika, Asya, Amerika ve Ortadoğu'daki operasyonlar için Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan (CERF) tahsisat yapılmasına yetki verdiği belirtildi.

OCHA'ya göre bu yılki küresel insani yardım finansman ihtiyacı 55 milyar doları aşarken, bu miktarın yüzde 30'undan azı finanse edildi.

OCHA, fonun çatışma, iklim değişikliği etkileri, doğal afetler, salgın hastalıklar, yerinden edilme ve diğer krizlerden etkilenen 250 milyon insana destek sağlayacağını kaydetti.

OCHA'ya göre Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan yapılacak tahsisat, dünyanın en uzun süreli ve ihmal edilmiş krizlerinden bazılarında insani yardımın artırılmasına yardımcı olacak. Tahsisatın yönlendirileceği bölgeler Afganistan ve Yemen (her biri 20 milyon ABD doları), Burkina Faso ve Myanmar (her biri 9 milyon ABD doları) ile Haiti ve Mali (her biri 8 milyon ABD doları) olarak belirlendi. Ayrıca Bangladeş (8 milyon ABD doları) ve Uganda'daki (6 milyon ABD doları) mülteci operasyonlarına da destek verilecek.