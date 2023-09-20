BM Yemen Özel Temsilcisi Suudi Arabistan ve Umman'ın barış çabalarını memnuniyetle karşıladı

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de barışı sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı. Grundberg, Yemenlilerin isteklerini karşılamaya yönelik ortak çabaların önemini vurgulayarak, kapsayıcı bir siyasi sürece girmek için Yemenlileri bir araya getiren kapsamlı bir platformun kurulması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de barışı sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı.

BM Yemen Özel Temsilcisinin ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Grundberg, Husi heyetinin Riyad ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de siyasi çözüme ulaşma çabalarını takdir etti.

Sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak ve BM'nin himayesinde kapsayıcı bir siyasi sürece girmek amacıyla Yemenlilerin isteklerini karşılamaya yönelik ortak çabaların önemini vurgulayan Grundberg, farklılıklarıyla başa çıkmak ve barışı, iyileşmeyi ve kalkınmayı sağlamak için çözümler üzerinde anlaşmak üzere Yemenlileri bir araya getiren kapsamlı bir platformun kurulması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül'de ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Husileri Riyad'a davet etmişti.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi de Sana'dan bir heyetin müzakerelere devam etmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru yola çıktığını belirtmişti.

Böylece, Yemen'de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Husi bir heyet Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Husi heyet Suudi yetkililerle 5 gün süren görüşmelerinin ardından dün Riyad'dan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Husi heyetin Riyad temaslarına ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Yemen'deki barış sürecini destekleyecek bir yol haritası oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı" ifade edilmişti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, heyetin Riyad'a varır varmaz Suudi tarafıyla kapsamlı toplantılar yaptığını ve bu toplantılarda önceki turda ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için bazı seçenekleri ve alternatifleri konuştuklarını belirtmişti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.