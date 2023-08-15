BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki siyasi geçiş için adımların atılmasını vurguladı

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemenli çatışan tarafların, halkın beklentilerini karşılayan siyasi geçişin gerçekleşmesi için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı. Grundberg, Yemen'deki krizin çözümü için sarf edilen çabalar kapsamında Umman'ın başkenti Muskat'ı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemenli çatışan tarafların, halkın beklentilerini karşılayan siyasi geçişin gerçekleşmesi için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

Özel Temsilcinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Grundberg, Yemen'deki krizin çözümü için sarf edilen çabalar kapsamında Umman'ın başkenti Muskat'ı ziyaret etti.

Grundberg, Muskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Diplomasiden Sorumlu Vekili Halife el-Haris ve bazı Ummanlı yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede Yemen'de BM gözetiminde kapsamlı siyasi sürecin devam etmesi için Yemenli taraflara verilen destek ele alındı.

Bunun yanı sıra Grundberg, Husilerin Başmüzakerecisi Muhammed Abdusselam ile bir araya gelerek, Yemen'de insani koşulların iyileştirilmesi, ateşkesin uygulanması ve BM gözetiminde siyasi sürecin ilerlemesi amacıyla anlaşma sağlamak için gerekli adımları görüştü.

Grundberg, görüşmede Yemenli çatışan tarafların, öncelikli ihtiyaçları gidermek ve Yemenlilerin beklentilerini karşılayan bir siyasi geçişe ulaşmak için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

BM Temsilcisi'nin Umman ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.