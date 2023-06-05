BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan ve Umman'da barış çabaları için görüşmeler gerçekleştirdi

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki barış çabalarının ilerletilmesi kapsamında son iki günde Suudi Arabistan ve Umman'da yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Yemen'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve sürdürülebilir barış için BM himayesinde kapsayıcı bir siyasi süreç konusunda uzlaşıya varılması görüşüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki barış çabalarının ilerletilmesi kapsamında son iki günde Suudi Arabistan ve Umman'da yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve bir dizi Yemenli yetkilinin yanı sıra Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ve BM Güvenlik Konseyinin daimi beş üyesinin (ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere) Yemen büyükelçileriyle bir araya geldi.

Grundberg, Riyad'da dün gerçekleştirdiği toplantılarda, "Yemen'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve sürdürülebilir barış için BM himayesinde kapsayıcı bir siyasi süreç konusunda uzlaşıya varılmasını" görüştü.

Görüşmelerde ayrıca BM öncülüğünde yürütülen arabuluculuk çabalarıyla eş zamanlı bölgesel ve uluslararası destek sağlamanın yolları istişare edildi.

Grundberg, bugün ise Umman'ın başkenti Muskat'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

BM Özel Temsilcisi, bazı Ummanlı üst düzey yetkililerin yanı sıra Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam'la bir araya geldi. Görüşmelerde, Yemen'de yürütülen barış çabalarını ilerletmenin yolları tartışıldı.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri, 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış ve 13 Nisan'da kentten ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Başbakan Muin Abdulmelik ise 15 Mayıs'ta, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını ifade etmişti.